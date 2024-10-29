啟德體育園未測運輸壓力 倡做好分流

【本報訊】啟德體育園於周日（27日）舉行首場測試活動，約1,000名觀眾觀看足球賽。議員張欣宇昨日在電台節目表示，是次主要測試體育園運作流程及指示牌等，由於只有1,000人觀賽，未能測試對公共運輸的壓力。他指若日後有數萬人進場，最重要是做好地面人流管制，把人流分到不同分區，分清楚每區朝着一個方向，否則人流方向「打交叉」就最容易有風險。

20蚊一支礦泉水 促減價 若港鐵屯馬綫啟德站出現問題，張認為最壞情況可將人群帶至鑽石山港鐵站疏散，但數千甚至數萬人步行較遠的路程，加上區內人流車流問題，即使技術上並非不可能，仍會有相當困難。

有份帶九龍城區街坊觀賽的該區區議員關浩洋透露，現場有5個安檢櫃台。他建議大會公布禁止帶入場的物品，如自拍棍等，相信或會加快安檢過程。由於場內設有小賣部，理論上不能自帶飲品入場，有需要可在小賣部購買，場內一支500毫升汽水標價28元、500毫升礦泉水賣20元、細罐裝啤酒40元。關浩洋表示，理解主題樂園或大球場飲品價錢會較坊間昂貴，但期望採取平衡，價錢大眾化一點，如每種飲品賣平5元。