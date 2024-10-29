嚴打廢車棄街頭 議員憂執法缺人手

處理撤登記車輛需及早 免市民重複舉報 廢棄車輛長期霸路為人詬病，本報過去亦曾多次踢爆本港多處出現棄置車輛問題。當局早前提出修例規管長期未領牌車輛被不當棄置，未為兩年或以上未領牌車輛進行領牌或取消登記的車主可被檢控，最高可判處監禁，亦會面臨被「釘牌」，暫定相關安排於明年第4季開始生效及實施，有議員關注當局是否有足夠人手執法，並建議盡快處理現時已自動取消登記的棄置車輛，以免市民重複舉報。

目前兩年未有領牌的車輛，運輸署會向登記車主發通知書，車主如無在通知書發出日期15天內續牌，車輛登記會被自動取消，車主亦不會再為該車輛事宜負上責任。政府指一些不負責任的車主利用此安排，在公共道路和公共後巷棄置其廢棄車輛，造成環境衞生和阻塞問題，故提出修訂《車輛登記及領牌（第2號）修訂規例》，收緊車輛登記及領牌制度。

再犯可判監禁半年 至於修例範圍，當局將不再為兩年或以上未領牌車輛自動取消登記，若車主在發出通知書3個月內，未有為車輛領牌或取消登記，將構成罪行，首次定罪最高可罰款一萬元和監禁3個月，再犯則每次罰款2.5萬元及監禁6個月；法庭亦會命令當局拒絕為車主發出駕駛執照或續期、接獲涉事車輛的過戶通知書時不採取行動，以及拒絕就車主名下車輛發出牌照，直至有關罰款已繳付。

料明年第4季生效 車主若有實際困難未能採取所需行動，或有合理理由不為其車輛領牌，例如正等待取得零件安排車輛接受維修及檢驗、妥善保存不會在道路上使用的古董車等，可提出豁免申請。

當局表示，申請人須有充分理據，並獲信納其豁免不會導致車輛遭不當棄置才會獲批，而車輛會繼續登記在車主名下。

規管長期未領牌車輛的措施則將於條例訂立後約一年實施，以確保車主有充足時間為其未領牌車輛採取適當行動，條例生效日期則暫定在明年第4季透過憲報刊登公告確定。

針對相關修例，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，目前安排下當局未能就長期未領牌車輛的不當棄置控告車主，今次修例堵塞了相關漏洞，相信應有助遏止廢車棄置阻街。但他關注當局是否有足夠人手執法，並建議當局盡快處理目前已自動取消登記的棄置車輛，以免市民重複舉報之餘，亦可藉此改善阻塞街道情況，提升市民對修例成效的觀感。