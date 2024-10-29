取酬500元收騙款 「跑腿」囚4年

【本報訊】一名本地男子涉嫌參與電話騙案，分別向66歲及83歲女事主「埋手」，自稱是她們的兒子，要求對方交出金錢。他昨在西九龍法院（暫代區院）承認兩項串謀詐騙罪，被區院暫委法官陳慧敏判監48個月。

官斥扮演極為主動角色 陳官指，電話騙案常見作案手法是欺騙受害人，令他們相信自己的至親被拘禁，他們受到驚嚇和壓力，若能成功行騙，受害人更會失去他們畢生或大部分的積蓄。雖然被告只是「跑腿」，負責收取騙款，但倘若沒有被告，騙案根本不會成功，他扮演極為主動及重要角色。

現年38歲被告吳毅章，未婚，曾任職搬運、地盤及酒吧工作。被告昨承認兩項「串謀詐騙」罪。案情指，2023年5月16日下午約1時，66歲女事主接到來電，對方自稱是她的兒子，表示因醉後打人，需要10萬元，事主警覺是騙局，商議將金額下降至3萬元，隨後事主報案。同日約下午3時，被告聲稱是律師樓職員，到事主的家收取款項，被埋伏警員拘捕。警誡下，被告指是為了500元報酬前來收錢，警員在被告的手機內發現WhatsApp通話紀錄，指示被告到來收錢。

而在同日早上10時許，另一名83歲女事主亦收到來電，對方自稱是她長子，因打架被捕，急需5萬元保釋金，會安排朋友到村口收取。事主照辦，到村口將5萬元交給被告，被告稱會將款項交給事主兒子，更要求事主暫不要聯絡兒子，過程被附近的閉路電視拍攝到。翌日，事主向兒子求證才知是騙局，於是報案。事主在認人手續中認出被告是收錢的人。 案件編號：DCCC 1225/2023