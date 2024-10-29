上海仔涉藏武被捕 第3度報到禿額盡露

稀疏「髮」荒 同行大漢反拍記者妨採訪 黑幫「和勝和」前坐館「上海仔」郭永鴻，今年7月因涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，經執法部門通宵扣查後獲准保釋候查，期間須定時定候返執法部門報到。一身白衫白褲打扮的上海仔，昨日下午約4時由3名身穿黑衣的大漢及律師代表陪同下，第3度前往尖沙咀警署報到。未知是否因官非纏身令其十分「頭痕」，上海仔頭髮相較早前更見稀疏，上月末報到時尚有劉海遮醜，如今額頭已幾近全露。

上海仔由3名黑漢陪同下步入警署，再與警員辦理續保手續，期間同行黑漢於報案室等候。不過，一向目無法紀的上海仔一行人，有黑漢以手機反拍記者，企圖妨礙東方記者正常合法採訪。

逗留45分鐘 12月初再報到 上海仔一行逗留約45分鐘後，約下午4時50分步出警署，登上一輛私家車離去，駛往並抵達灣仔香港君悅酒店。上海仔續保至12月初，需再到尖沙咀警署報到。

案發於今年7月13日晚上6時30分，上海仔與另外4名男子於尖沙咀寶勒巷9至11號對開一輛私家車上，形迹可疑被警員搜查，人員在車上搜出木棍及金屬棒，隨即拘捕郭永鴻及其餘4人（25至66歲）。他被扣查近48小時後，准以一萬港元保釋候查，期間「上海仔」報稱不適，由執法部門安排送往伊利沙伯醫院就醫。上海仔於8月20日首次返警署報到，之後因行動理由延期報到；並於9月30日第二次報到。