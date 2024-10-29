洪水橋綠色集運 年底邀交意向書

【本報訊】政府於去年《施政報告》提出，在東九龍、啟德及洪水橋/厦村新發展區建造智慧綠色集體運輸系統後，政府已展開這3個項目的籌備工作。交通諮詢委員會（交諮會）昨日聽取政府匯報智慧綠色集體運輸系統項目的最新進展，當局指最新會就洪水橋/厦村項目，於今年年底邀請供應商及營運商提交意向書。

當局指，為進一步掌握市場對建造及營運東九龍與啟德項目的意向及能力，政府已在今年8月分別就東九龍及啟德項目，邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書。收集到的資料會為敲定項目的技術細節、推展方式及財務安排提供參考。政府亦會於今年年底就洪水橋/厦村項目邀請供應商及營運商提交意向書。

交諮會表支持 交諮會主席張仁良教授指，委員支持採用智慧綠色集體運輸系統，為東九龍、啟德及洪水橋/厦村新發展區，提供輕便和綠色的交通接駁服務至就近的鐵路站和主要公共運輸交匯處。委員亦備悉政府透過創新思維壓縮3個項目的推展時間表所作的努力，讓市民能早日受惠。