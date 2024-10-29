生物醫學研究 兩支中學生聯隊巴黎獲獎

【本報訊】香港有兩支中學生聯隊於10月中旬遠赴法國巴黎參加國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM），並且分別取得多個獎項。HK-Joint-School聯隊以「合成對治療肺癌有潛在價值的抗癌肽」為題進行研究，獲得金獎、最佳教育提名及最佳模型提名。而HK-United聯隊獲得銀獎，他們以「合成對治療心血管疾病有潛在價值的人蔘肽TP-1和羽扇豆肽P5融合蛋白」為題進行研究，令這些新發現的潛在藥物的製造成本下降。