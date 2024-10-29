生物醫學研究 兩支中學生聯隊巴黎獲獎
【本報訊】香港有兩支中學生聯隊於10月中旬遠赴法國巴黎參加國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM），並且分別取得多個獎項。HK-Joint-School聯隊以「合成對治療肺癌有潛在價值的抗癌肽」為題進行研究，獲得金獎、最佳教育提名及最佳模型提名。而HK-United聯隊獲得銀獎，他們以「合成對治療心血管疾病有潛在價值的人蔘肽TP-1和羽扇豆肽P5融合蛋白」為題進行研究，令這些新發現的潛在藥物的製造成本下降。
荃灣公立何傳耀紀念中學本年度與多間本地中學分別組成兩支聯隊，分別為與浸信會呂明才中學、迦密柏雨中學、九龍真光中學、東華三院伍若瑜夫人紀念中學和旅港開平商會中學組成的HK-Joint-School聯隊；以及與香港培正中學和華仁書院（九龍）、基督教宣道會宣基中學、保祿六世書院、基督教崇真中學組成的HK-United聯隊。
參賽學生稱擴闊視野
何傳耀紀念中學校長劉瑞儀認為生物科技可以改變人類進化和歷史，全力支持學生參與國際研究活動。中四學生孫止善稱參加競賽激發她對生物科的興趣，慶幸認識到一群志同道合的朋友。中六學生張偉傑則指此競賽擴闊了他的視野，讓他了解到生物醫學相關的社會問題。
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