假學歷風波 中港擬合作遏黑中介

【本報訊】推動香港成為國際教育樞紐小組委員會昨日舉行會議。議員林振昇關注假學歷問題，教育局副局長施俊輝強調偽造或提供虛假學歷是嚴重罪行，會與大學一同採取零容忍的態度去作出跟進，當涉及到罪行必定會交予執法部門跟進。他又提及法庭最近有就相關案件作出判決，希望可以產生阻嚇作用，亦再一次呼籲任何人士不要心存僥倖以身試法，一經查核證實有假學歷出現，大學一定取消其學籍，亦需承擔法律責任。

議員朱國強建議，可考慮強化學術及職業資歷評審局的職能，以參與相關的覆核。施表示不同大學的收生各有安排，多年來有相當的經驗，近年傳出的假學歷個案亦是由校方進行覆核時找出來，亦有大學會要求非本地學生報到時提供學歷正本等。他又指出當局關注黑中介的角色，會與內地相關部門共同打擊黑中介機構，強調相當重視假學歷問題。

檢視取錄「本地學生」定義 另外，有留學中介利用本港政策漏洞推銷「考試移民」方案，以在短期內為子女取得香港「本地學生」身份。施稱當局會重新檢視專上院校在錄取學生時採用「本地學生」的定義，有關的工作已經展開，並會作出跟進。

就吸引更多海外學生，施表示不同院校均希望錄取更多非本地學生，但宿舍的配套十分重要，目前亦有院校與私人營辦商合作，甚至去購入或改裝物業作宿舍用途。他又提到過去在立法會的支持下有103億元的宿舍發展基金，在2027年前增加1.35萬個宿位，但亦希望鼓勵市場以私營方式推展學生宿舍項目，包括改裝酒店以至商廈作為宿舍，以提升學生宿舍的供應。另外亦會因應市場需求，考慮提供新、合適的地塊，來讓市場興建宿舍。