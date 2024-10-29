人才嘆搵工難租金貴 當局：勉強留港不實際

「唔可能湊佢畀樓畀錢」 宜主動適應轉變 當局推出「高端人才通行證計劃」等一系列積極招攬人才措施積極「搶人才」。勞工及福利局局長孫玉菡昨日在立法會人力事務委員會政策簡報及會議時表示，2022年12月底至今年9月底，各項人才入境計劃共收到超過38萬宗申請，批出接近24萬宗，期間共有約16萬名人才攜同家人抵港，填補本地人口及人力缺口。惟預料本港未來5年的人力人才缺口會持續擴大，到了2028年，各行業人力短缺估算約18萬人。

孫指出，當局已啟動新一輪的「人才清單」檢討，預計於明年初公布更新的「人才清單」，當中加入與推動「八大中心」發展相關的產業所需人才。此外，為確保輸入人才措施具競爭力，並有效應對香港的人力需要，政府已完成檢討各項人才入境安排，並會陸續推出優化措施，包括從11月起擴大高才通計劃合資格大學名單和主動接觸及邀請頂尖人才來港發展等。

一站式支援 配對僱主求職者 議員江玉歡擔心人才來港後找不到心儀工作，亦需要面對高昂租金。孫指，人才來到香港應主動適應，直言「香港唔可能係湊佢」，不會「畀樓畀錢」，只會提供協助，又表明每個人才來港前應該都已知香港租金貴，是被機遇及教育資源豐富吸引而來港，指假如人才不適應香港又強行挽留是不切實際。

議員尚海龍則關注人才續簽比例較低，孫強調並非要留住每名高才通，指不是要做「保母」，人才是會流轉，如他們能為香港帶來貢獻，歡迎他們留下。他又指不少輸入人才來港只純粹工作，亦有部分如優才或高才留港意欲較強，指出政府所訂的指標比過去增加四成，反映有信心人才會續簽，局方會努力達致有關指標。

「搶人才」之餘也要「留人才」，孫指香港人才服務辦公室自從去年10月底成立後，一直為人才提供全方位一站式支援服務，加強推廣線上平台，提供薪酬、稅制、教育及簽證等全方位資訊，亦會擴大合作夥伴網絡，與業界及僱主團體聯合舉辦招聘會，讓僱主直接與求職人才進行職業配對。

改革僱員再培訓局 技能為本 另外，當局亦決定改革僱員再培訓局，以提升其角色和定位，從目前聚焦為基層勞工提供「就業為本」的培訓，改為面向整體勞動人口、提供「技能為本」的培訓策略和課程，明年初便會落實一系列短期措施加強服務，並於明年底就中長期工作提出方案。