結業潮閉翳 扭轉消費意欲低迷 要先搞好經濟

【本報訊】本港消費市道疲弱，街上出現不少「吉舖」。有餐飲業界人士指本港目前金融及地產業環境變差，將會拖累整體經濟，也會影響其他行業，嚴重打擊市民消費意欲，憂結業潮持續，又坦言「經濟要好起來，市民先有信心去消費」，期望當局推出支持經濟措施，帶動其他消費力。

有議員引述數據稱，本地首8個月零售業總銷貨額重返2011年時期，促政府寬免差餉。香港餐飲聯業協會會長黃家和接受本報查詢時指，商舖寬免差餉是「治標不治本」的措施，當中佔商舖生意比例不多，未能幫助更多經營困難的商舖，坦言「減咩政府費用都無用，作用都唔大」，他指當局有推出不同的刺激經濟措施，但仍見市民消費保守、持續減弱，直言「當局依家喺刺激經濟方面做得唔夠好，消費者唔願意用錢」，他指庫房「係有錢」，希望當局動用錢「搞多啲活動」，以刺激消費。

辦活動僅地區受惠 覆蓋面細 黃續指，當局近期舉辦的活動雖能帶來旅客及市民，但僅限地區性，例如尖沙咀、金鐘及維港兩岸，其實業界更希望一些活動可以惠及全港各區，令市民可以多留在當區活動，幫助當區消費。

對於當局早前指本港整體經濟環境正面，惟正經歷轉型期。黃稱，商舖「需要睇時勢」，建議商舖有需要時可收縮業務，坦言「人哋冇我有嘅嘢」，在不利環境下突圍而出。

被問到店舖結業潮是否會持續，他則指「有呢個擔心嘅」，但仍持觀望態度，認為中央未來會推出不同的措施幫助香港，未來股市或會再反彈等，對未來前景仍然有信心。