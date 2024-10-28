龍七公：完善充電配套 助電動車普及

氣候變化是當前全球面臨的難題，國家早已承諾在2060年前實現碳中和，而香港目標更進取，提出2050年前實現碳中和。交通運輸是本港第二大溫室氣體排放源，佔碳排放總量約20%，當中以私家車碳排放最多，佔約4.5%。交通運輸尤其是私家車的低碳綠色轉型，對香港實現碳中和目標有重要推動作用，因此政府提出2035年前停止新登記燃油私家車的目標，鼓勵市民轉用環保電動車。

自2018年起政府推出「一換一」計劃，私家車車主如將舊私家車置換為新電動私家車，可獲最高25萬元的首次登記稅寬減，2021年稅務寬減上限增至28.75萬元。數據顯示，本港新增電動私家車佔新登記私家車的比例增長迅速，由2018年佔比僅為1.1%升至2022年的52.8%，新增電動私家車數量首次超越燃油私家車，當中近98%電動車經「一換一」計劃登記，可見稅務優惠對車主來說是很大誘因。隨着電動車技術漸趨成熟，長遠來說購車成本和總駕駛成本都會進一步降低。

惟電動車普及率仍有很大提升空間，截至去年11月底，全港電動私家車佔整體私家車總數為11.2%，且今年以來電動車增速有變緩趨勢。今年財政預算案將「一換一」計劃延長兩年，但最高寬減額下調40%至17.25萬元，同時超過50萬元的電動私家車不再享有稅務寬減。新稅制實施後，「一換一」計劃下的電動車登記量大跌七成，其中車價50萬元以上的車更跌逾九成，顯然對私家車車主「轉油為電」意欲有較大影響。

建築規劃需配合 充電配套設施不足亦是影響電動車普及率的關鍵瓶頸。全港有8,728個公共充電位，僅有約1,500個快充，而電動車數量已超過10萬輛，充電位遠遠滿足不到需求，快充不足亦影響充電位流轉。一般而言，快充只需約30分鐘就可達到80%電量，中充要6至7小時，慢充要9小時以上，充電效率相差甚遠。

日前我了解到在古洞北新發展區新公眾街市建造工程上，因電力供應限制，當局沒有提供快充裝置。我認為在新建築項目上沒提供快充，並不符合未來智慧城市發展趨勢，冀當局檢視有否空間提升。政府日後在進行土地規劃和建築設計時要考慮未來對快充的需求，為快充和中充的分布比例提供指引。同時政府對充電位作整體規劃、增加充電位時，要善用路邊泊車位「咪錶」。全港有超過1.9萬個「咪錶」，如能將其中一部分甚至全部安裝充電裝置，可增加不少充電位，分布亦會較平均。

新一份《施政報告》，政府回應社會對充電位和快充的需求，提出於2027年將全港公共和私人充電停車位提升至約20萬個，並推出3億元資助私營機構安裝快充，值得肯定。希望政府多管齊下，增加誘因和配套，推動電動車普及，助力香港早日邁向碳中和。