撥亂反正：足協九招 打救國足

昨日談過當年為了拯救香港樓市而推出的「孫九招」，今日講講近日中國足協為挽救國家足球隊而出台的「足九招」。

正如一些內地網民及球迷笑言，要重振國足表現，可能比振興內地樓市更難。現時國足有多爛？世界排名由1998年高峰的第37位，一度跌至2013年的「破百」，到最近徘徊在80、90位，即全球的中下游水平。對於自詡已成為體育大國，在巴黎奧運獎牌數目位列第二的中國來說，當然是完全不合格。就連熱愛足球運動、不時與外國元首大談「足球經」的國家主席習近平，早前也拿國足的表現來開玩笑，指稱他們即使贏波亦只是僥倖而已。

習主席又講過，自己有3個足球夢，包括國足打入世界盃決賽周、中國主辦世界盃，以及中國贏得世界盃。10多年過去，中國正離這3個目標愈來愈遠，隨時比實現兩岸統一更為困難。換上是其他政策或政治目標，相關主事官員早已被「雙開」以至關進監獄了。

有見及此，中國足協日前舉行「學習大講堂」，反思國足上月初在世界盃亞洲區外圍賽以0:7慘負日本的賽事，直指該仗不論在比賽目標、戰術安排、溝通協作、隊伍士氣等方面都存在不足，並結合國足歷史上「反覆多次發生的潰敗經歷」，「深刻指出」國家隊工作長期以來在足協領導、主教練主導、隊員主體、國管部職能，以及各部門協同配合等5個方面存在的問題。簡言之，即是國足在各方面都有不足，各個有關單位及人員都有問題。會議決定，中國足協將進行整改，並提出9項具體措施，切實落實黨中央、國務院關於足球工作的戰略部署，做好足球青訓、職業聯賽改革、國家隊建設、協會自身建設等重點工作。會否奏效？下期再談。