自成一家：阻人北上終會害己

歐盟早前表決通過對從中國進口的電動汽車加徵關稅。從投票結果來看，有10個成員國贊成、12個成員國棄權，以及5個成員國反對。反對陣營除了德國汽車企業，還有一些專家學者，他們主要擔心本土保護主義長遠而言令歐盟在汽車產業喪失國際競爭力。這個道理，與近來香港有聲音要求阻止港人北上消費，最終只會降低香港的競爭力如出一轍。

在地區之間的貿易過程中，處於劣勢的一方往往希望關起門來保護自身產業。然而，這種保護主義思維不僅違背市場經濟原則，更會導致本地產業因缺乏競爭而逐漸喪失活力，讓自身陷入更加被動的境地。

以香港為例，過去一年港人北上消費成潮，除了價格因素，也和內地市場的選擇多樣化和優質服務有關。有一些商家支持開徵離境稅，實際上是在逃避競爭，不思進取。他們覺得無法達到內地的品質水準，於是但求自保。不過，這種短期的保護措施並無法改善他們自身的問題。長此下去不僅無法吸引遊客，更會讓香港陷入一潭死水的困境。

更重要的是，阻止港人北上的想法在政治層面也站不住腳。粵港澳大灣區作為中央親自推動的國策，其目標在於加快港澳融入國家發展大局。這一政策既考慮了經濟因素，也蘊含政治考量。港澳與內地緊密聯繫，不僅有利於國家安全，更是推動區域繁榮發展的關鍵。港府不可能出台違背國策的政策，提出此建議的港商顯然缺乏政治敏感度。

實際上，大灣區融合發展對香港來說是一個不可多得的機遇，為有實力的人提供了廣闊的舞台。港人北上消費，正是迫使本地商戶改革和創新。雖然這個過程可能會充滿痛苦和挑戰，但最終可以汰弱留強，保持香港長遠的競爭力。