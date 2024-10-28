筆下風雲：求神拜佛勿選前失控

老實說，以色列的行動，美國是按不住的，內塔尼亞胡亦總算賣了面子給拜登，沒有攻擊伊朗核設施和石油設施，只攻其軍事設施。有報道引述美國官員表示，以色列打擊伊朗前已知會白宮，形容以軍的攻擊有針對性和合乎比例，可見拜登對此早已開了綠燈。以色列會就此收手嗎？伊朗又是否打不還手呢？伊朗明言已準備好應對以色列的侵略，但同時強調以色列的攻擊對其影響輕微。伊朗不可能不有所回應，但每次報復，伊朗的力度都是非常有限，予人做騷之感。很明顯，以色列的目的就是要「搵位入」，只要伊朗有動作有反應，這場仗便隨時演變成中東大戰，伊朗只能克制再克制。