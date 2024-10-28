龍吟虎嘯：朝兵援俄 所為何事

關於北韓派軍隊入俄羅斯受訓、援助俄烏之戰，俄總統普京表示，俄國會已批准《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，並引用第4條指，若一方受到某一國或數國武力攻擊，並處於戰爭狀態，另一方將以一切可用手段提供軍事和其他援助。他還稱，相信北韓領導人會認真看待這一條文，言下之意，俄國也會認真看待這件事。

朝軍入俄根據需要參與俄烏之戰已板上釘釘，傳說中的3,000人也好，1.2萬人也好，都不重要，美日韓北約及聯合國秘書長反對也無作用。事態發展如此，只有一個原因——這是美國、歐盟、北約、日本及南韓等所逼的。天底下沒有只許他們聯手打別人，不許別人聯手反抗反擊打他們的道理。

俄烏之戰，歐盟北約日本南韓等，在美國指揮組織下早已大量軍援烏克蘭，並派遣打着僱傭兵旗號的整建制部隊參戰，若非如此，烏克蘭早就完蛋了。現在戰事還在膠着，俄勝烏敗大局已定，但烏克蘭總統澤連斯基不甘心，還在用他的「勝利計劃」忽悠美歐支持他。美歐當然也不甘心，放棄支持澤連斯基等於他們所有的戰略計劃破產，包括他們集中力量擬打垮中國的計劃，因此美烏進退維谷還在拖。莫斯科對此明戲，知道這個時候加大未來作戰壓力，更可讓美烏「不甘心」的頑抗意志動搖，讓朝兵受訓參戰，就是一股施壓力量。

而對平壤而言，這是一個練兵和實戰、在國際上露面的好機會。要知道，自1953年至今，朝兵再無打過仗，現在朝鮮半島火藥桶形勢緊張，戰雲密布，誰也說不好幾時再次爆發韓戰，平壤拉隊伍到俄烏戰場見見世面實戰一番，非常必要，對幾十年同樣未經戰火的南韓兵、日本兵形成優勢。

事實上，俄烏之戰和朝鮮半島局勢，早有內在聯繫並遙相呼應；北京與平壤「友好條約亦含軍事上相應」支持的條款，中俄不封頂的「戰略合作」更有這層意思。俄烏之戰若到朝鮮半島，中國就會出手。