坦言集：戰爭在東亞

烏克蘭戰爭、中東衝突還是方興未艾，美國似乎無力東顧，美國軍力亦不能同時兼顧兩個戰場，東亞和中國看來可以東線無戰事。

不過，國際政治與軍事瞬息萬變。即使如哈馬斯突襲引致以色列與各地地方武裝的大衝突，事前亦未有迹象，國際上並未預料到，致陷於烏克蘭戰爭的美國、北約亦因此措手不及。美國正把烏克蘭戰爭責任推卸給歐盟。若特朗普當選美國總統，戰爭多會停止，美國便只有中東衝突負擔，或許有力量在東亞執行規劃已久的對華對北韓的戰略。

東亞近來的變化也有出乎美國和國際意料之外。一是北韓拋棄與南韓和解，甚至斷絕統一之路，把南韓視為敵國。或許便是因美國在日韓的部署，核武設施進駐南韓，南韓的無人機竟然可進平壤領空，美日韓的連番大規模軍事演習更引起北韓的不安，需要重開核武研發，加強武備，以應付美國在日韓進行的攻北韓計劃。南韓聲稱要發展核武，實質是美國對北韓的進一步威嚇，北韓不能不調整戰略，鞏固防衞之力。

美日韓加強軍事聯盟，但是，日韓俱屬美國「佔領國」，沒有自主能力，加強聯盟實際不過是美國增強軍事部署，制訂更有效的指揮系統。在日韓的軍備，表面上針對北韓，可是美國最大的對手是中國。要對付北韓，首先要面對中國的反對和反擊。

東北亞的軍事形勢，主要是中美對峙，美國在菲律賓設置軍事基地，布局中程導彈，也主要是針對中國。台灣的「台獨化」、「烏克蘭化」，不是防衞台灣，而更是策動台灣「台獨」勢力（當然其中不少從美國派遣而來）與中國大陸對抗，尋找戰爭的機會。北京反應強烈制裁「台獨」分子，在台海和台灣以東進行艦隊巡邏、大型軍事演習，以及最近的封島軍演，逐步加強對台灣的「台獨」分子、親美勢力的壓迫。

封島行動顯示出北京一旦意決，不用武統而會用封島來屈服「台獨」，「台獨」是無可抗拒的，只能由美軍介入，這便是台海戰爭、中美對決了。中國在台海加強軍備，甚至有三線意味，把部分沿海企業西遷，擺出不惜一戰之勢頭，「台獨」在台灣會否一如烏克蘭、以色列掀起衝突，讓美軍介入呢？中國難免如俄羅斯必戰，不會如伊朗多所猶豫。