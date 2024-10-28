抽氣扇短路 花園街毛巾倉起火

【本報訊】旺角花園街東發樓一單位，昨日上午約11時半起火燃燒，驚動多名街坊報案。消防員接報到場，立刻派出煙帽隊開喉灌救，搜救隊也協助救援，迅速將火勢救熄。消防經初步調查後，相信單位廚房的抽氣扇發生短路，並燃着雜物引致火警，起火原因無可疑。

火警期間，數十名住客倉皇逃生，部分人十分狼狽，當中居於6樓的兩名女住客，火警發生時正在家中自行染髮， 在得悉大廈有單位失火後，二人隨即帶同染髮劑，與兩名小童逃生至街頭。其中一人頭髮上有泡沫，並穿戴膠手套以及用膠袋遮蓋肩膀，在等待大廈解封期間，她們繼續染髮程序。

多袋貨物擺走廊礙逃生 另外，住9樓的古先生則抱着愛貓，與一名女童逃生。他指有鄰居拍門通知火警，當逃至4至5樓梯間濃煙向上攻。女童則指當時補習老師到訪，火警後老師也離開了。此外，有女長者需由消防攙扶下逃生。事件中，一名姓梁（45歲）女住客疑吸入濃煙感不適，由救護車送院治理。

據了解，起火單位面積約500呎，被花園街排檔檔主租用作毛巾貨倉，該些毛巾除供應給花園街的排檔外，還供應其他區檔口。現場所見，起火樓層走廊擺放了一袋袋以紅白藍膠袋裝載的貨物，更有一個巨大的膠桶，對住戶出入疑造成阻塞。

住戶阮先生表示，大廈很多單位被用作貨倉，該毛巾倉搬來搬去，「邊度租金平就搬去邊度」，除了儲存毛巾，也用於煮食及休息之用。該些貨物長期擺放在走廊，他擔心再發生火警會不堪設想，直指毛巾倉租戶「咁樣做嘢係唔正常」，但他亦沒有辦法，消防也接獲投訴及多次上門視察。阮先生又稱，他居住上址幾十年，並非第一次遇到火警，並打算搬離免再受火警影響。