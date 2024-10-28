揮鐮刀阻食環執法 六旬小販就逮

【本報訊】粉嶺聯和墟前日有小販與食環署職員衝突，期間一名小販持鐮刀揮舞。執法部門表示，昨晨約8時50分接獲一名食環署人員報案，指他在和滿街遇見一名男子，懷疑對方前日在該署人員於和滿街及聯安街進行打擊無牌小販行動期間，曾經作出言語恐嚇及手持鐮刀阻撓。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「刑事恐嚇」及「阻礙公職人員執行職務」拘捕該名姓何（68歲）男子，他現正被扣留調查。

「唔斬你幾個我跟你頭」 網上流傳事發時的影片，顯示兩名擺賣生果的小販，在粉嶺聯和墟街市及熟食中心地下與食環署人員爭執。期間，一名男子持鐮刀阻止食環署人員取走其貨品，並且一度高喊：「我唔斬你幾個我跟你頭！」食環署人員見狀喝止：「放低武器！你放低把嘢（鐮刀）呀！你唔好咁呀！」但該名男子未有理會，之後雙方繼續對峙，氣氛緊張。

食環署回覆傳媒表示，小販事務隊在前日早上10時30分於上述地點採取行動，拘捕一名涉嫌無牌販賣的女子，並檢取其貨物和工具。該名女子報稱手部受傷，及後被送往北區醫院就醫。對於有人持鐮刀阻礙執法，該署指人員處理事件時，已開啟個人隨身攝錄機拍攝過程，以協助調查。

食環署作出嚴正聲明，指前線人員執法時受侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可接受，會繼續依法行事，嚴厲打擊違法行為，重申襲擊執法人員或妨礙公職人員執行職務均屬違法行為，須負上法律責任，市民應尊重執行職務的公職人員，與他們充分合作。