功夫茶：管理局不改大花筒 西九永續燒錢黑洞

216億瀕乾塘呻窮 功夫茶剖析財困元兇 政府給予西九文化區的216億元撥款，行將燒光。西九高層指只要政府容許將部分西九業權由「只租不賣」改為容許出售，就足以解決財政困難。雖然當局批准有條件地放寬，但西九燒錢黑洞只會永續。今集《功夫茶》探討西九文化區相關問題。

事實上，香港的管治者也許沒幾個懂得何謂藝術，更別說會懂得透過教育來培養民眾的藝術品味。有留意新聞的應知，西九文化區敲碗敲碟呻窮嗌救命，終於給它恨到了！當局於7月批准有條件地放寬財務安排，解除西九第二區住宅發展項目「只能以建造、營運及移交模式發展」的限制，允許出售該區的住宅發展項目。

賣地吊鹽水 陷惡性循環 西九高層早前受訪表示，只要政府容許將部分西九業權由「只租不賣」改為容許出售，便足以解決財政困難。但就算今次給西九「過到骨」也只是暫時「多吊一陣鹽水」，財赤問題只會不斷循環。事關按管理層說法，政府2008年向西九注資一筆過216億元撥款，將會在2025年中耗盡，以西九剩餘約52億元資金計算，明年中或會用光。即是說西九一年的營運開支是何等高昂，「洗腳不抹腳」能力十分驚人。西九管理局燒錢強於搵錢，賣地只能救得一時，長遠而言也是「擔沙填海」。

若當年已明智地將216億元用於民生上，至少市民也叫做有真正得益，勝過慷納稅人之慨，但偏要自己丟架「泵水」予一班管理無能的短視之徒，不懂文化搞文化、不懂藝術搞藝術，只懂附庸風雅。無論以前魚翅撈飯年代，抑或如今平食兩餸飯的日子，香港人普遍只對「搵銀、飲飲食食、賭」感興趣，港官又何必偏不信邪呢？不禁要問的是，西九的出現究竟令香港文化藝術水平，提升了幾多毫米呢？

管理層短視 乏長遠目標 至於西九做過甚麼令人有印象的成績嗎？也許包括以逾1.7億元購入專家評估所謂價值13億元的藏品，先不說1.7億元可以買到多少香港本土藝術家的作品，但港產官僚、西九管理層究竟知不知、懂不懂監察着那些錢是否用得其所。向來辦藝術缺乏藝術贊助人「泵水撐腰」，根本活不長久。香港地產商在推動文化藝術上又做過甚麼，有沒有懂得擔起「藝術贊助人」角色，為香港長遠發展出錢出力？

港官與西九管理層根本缺乏前瞻視野，對於西九文化區缺乏長遠目標，簡單如怎樣一步步提升西九達致世界級水平，定位都是錯到九彩。如果當年懂得在216億元撥款中，撥出一些來積極做推廣教育，十多年後的今天，也叫培養出一班經常看演出、看展覽的忠實觀眾了。不用落得一副M+辦免費入場便水洩不通，好像行花市般嘈吵的模樣。

作為香港最大型的文化項目，西九的問題並不僅是缺財，更在於主事之人不明白文化藝術工作需要，包括全面的藝術教育、足夠的宣傳渠道、健全的藝術市場及公平的資助制度等，這些就是文化藝術圈的生態系統，隨便缺少一樣都會帶來直接影響。

西九為香港帶來了甚麼文化收益，不是太看得見，但為香港製造大量「大頭佛」卻歷歷在目，包括嚴重延誤超支、設計比賽涉嫌利益衝突，以及棄用得獎天幕設計等。凡此種種不是還膽敢說「管理得宜」了吧，不如索性把心一橫結束好了，無謂下次財困又重演一遍撲水伎倆。西九燒錢在行，但生財無方，長痛不如短痛吧。