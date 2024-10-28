醫健：藥到病除：強迫症原來是焦慮症之一

現今社會生活步伐急促，不少人都處於精神緊張的狀態，以致精神健康這個話題在是次《施政報告》列為一重要項目。一般來說，精神疾病是一個總稱，當中可再細分為情緒病及思想障礙。精神科的新症在短短4年間上升了接近3萬個，此實屬一個警號，需社會大眾正視這個問題。以強迫症為例，其實在每50人之中就有一個人會在一生中經歷過。

強迫症是焦慮症的一種，主要症狀為強迫思想及強迫行為。患者會受到強迫思維的影響作出重複行為，干擾日常生活，若得不到適切的處理，有機會併發其他精神病，影響生活。但可悲的是，到現在醫學界仍未找到確實病因，有研究指出或與遺傳、觀察或大腦功能變化有關。與診斷其他疾病不同，有血液/生物標記作檢驗，在診斷強迫症方面，在很多時候會應用到問卷或量表，其中一種為耶魯-布朗強迫症量表作診斷。

在藥物治療方面，主要使用選擇性血清素再攝取抑制劑（SSRI），旨在提高血清素在神經突觸的濃度，以改善病情，常用的藥物有如氟西汀（Fluoxetine）、氟伏沙明（Fluvoxamine）、帕羅西汀（Paroxetine）及舍曲林（Sertraline）等。但若SSRI未能達致治療之用，有機會選用三環抗憂鬱劑如氯米帕明（Clomipramine），進一步調節腦內血清素以及正腎上腺素的濃度以改善情緒。要明白有病是人之常情，藥物治療故之重要，但更重要的是社會對精神疾病有正確認知，才可達致真正的藥到病除。

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