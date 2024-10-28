北都明年最少1片區招標 發展商須兼負基建責任

【本報訊】北部都會區是本港未來主要土地來源之一，當局將試行推3幅分別10至20公頃的「片區」。當局預料在截標前應完成收地，爭取明年內最少推出一個片區作招標；而發展商在開發時，同時要負責興建基建，會從地價扣除，不會要求他們同時興建公營房屋。

發展局局長甯漢豪昨在一個電視節目中指出，預計片區的土地應在招標或截標時收完，現時新田科技城的「片區」未開始收地。至於粉嶺北和洪水橋的「片區」，她指當局不排除爭取做一個，如果順利的話兩個「片區」也可以明年招標。

被問到現時寫字樓空置率高，會否提高片區內的私樓比例吸引發展商「落水」，她指「不一定這樣說」，舉例當局有私人住宅用地給發展商開發，他們在產業用地完成土地平整後交回給政府便可，「整盤數便不一樣」。

將諮詢研分批付地價 被問到是否可以分批付地價時，甯漢豪指稍後會在市場意向調查諮詢，重申推一個片區不需要用政府的公帑開發，甚至可及早收到地價。她指分期收地價對政府作為賣地一方的現金流，沒那麼着數。不過，她指片區面積大，會思考未必只訂一個完工日子，而是分期完工；而現行都有罰款等機制，確保發展商按時完工。