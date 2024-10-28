抑鬱指數4年增逾3成 微笑掩飾情緒惹關注

【本報訊】有關注精神健康組織在今年初進行問卷調查，發現受訪者抑鬱指數是自2012年調查以來最高，估計需要接受專業治療及輔導的受訪者佔比達11.1%，較上一次2020年調查增逾三成。有醫生關注「微笑抑鬱症」，即以微笑掩飾內心抑鬱情緒，並探討抑鬱症藥物及非藥物治療發展，呼籲公眾積極參與精神健康推廣，放下歧視和偏見。

可依藥物及非藥物治療 新加坡精神科醫生李清表示，「微笑抑鬱症」患者多數是完美主義者，對他人評價十分敏感，往往不願讓身邊人擔心，於是表面上維持快樂外表，但實際上內心卻承受着巨大痛苦，病徵包括極度疲倦和失眠，並會出現原因不明的身體不適，及早識別這些隱藏症狀，並尋求專業幫助十分重要。

隨着醫療技術進步，抑鬱症藥物亦一直不斷發展。本港精神專科醫生張逸和解釋，現時大部分抗抑鬱藥物均以「單胺理論」為基礎，通過調整大腦內血清素、去甲腎上腺素和多巴胺等神經傳遞物質，幫助改善情緒，包括三環類抗抑鬱藥（TCA）、血清素回收抑制劑（SSRI）、血清素去甲腎上腺素回收抑制劑（SNRI）等，而近年則出現針對大腦內谷氨酸系統的創新療法，能夠更快緩解抑鬱症狀，針對頑固性或嚴重抑鬱症。相關新藥已於去年年中被納入醫管局藥物名冊的專用藥物，當局早前表示，去年度已有公營系統病人獲處方該藥。

冀大眾放下歧視及偏見 除了藥物，抑鬱症亦有非藥物治療，例如認知行為療法（CBT）、人際關係療法 （IPT）及心理分析法（PAT）等心理治療，以及傳統腦電盪（ECT）及新興腦磁激療法等。本港精神專科醫生傅子健強調，抑鬱症是多樣性的腦部病變，現代科學對大腦功能的認知，為患者帶來更多、更有效的治療選擇，期望社會大眾放下歧視和偏見，讓潛在患者可以走出陰霾，及早求醫。