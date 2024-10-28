憂劏房改建成本轉嫁 住戶促訂起始租金

【本報訊】政府早前就取締劣質劏房的措施，合標準的劏房為「簡樸房」，面積8平方米、有窗及獨立廚廁。但最新的調查結果發現逾七成受訪者認為劣質劏房包括「無足夠睡眠空間」及「無晾衫位」等，有劏房媽媽擔心業主把劏房改建成本轉嫁至租客，希望可訂立起始租金。團體指政府應增加公屋供應量及加快興建速度，幫助基層真正解決房屋問題。

近90%受訪者冀租津恒常化 有團體向深水埗街坊就政府取締劏房政策發問卷，了解街坊對於劣質劏房的定義及建議處理劏房的方法，總共收集了67個回應。調查結果指逾七成受訪者認為劣質劏房指標包括「無足夠睡眠空間」、「無晾衫位」及「無獨立水電錶」。調查又發現，接近九成受訪者期望政府把「現金津貼試行計劃」改為恒常措施 ，以作為未能兌現「3年上樓」承諾的補償。

居於劏房的媽媽麗麗希望政府立刻為劏房訂立起始租金，她擔心業主把登記劏房的改建成本會轉嫁至租客身上，屆時租金會變得更高。阿Yan曾居住於深水埗劏房，輪候公屋時間長達10年半終於獲派樓，她指上樓後可以有房間間隔，與家人都可以擁有私人空間，加上租金比劏房便宜。她又指「慳咗啲錢可以一家人多啲出外親子活動」，認為公屋為令基層市民安居樂業最重要的措施，「幸福指數提高咗」。

團體期望政府能夠多諮詢劏房家庭的意見，尤其對於劣質劏房的定義，建議政府能夠增設起始租金，以解決因規管劏房而造成的租金上升問題。

長遠而言，建議政府增加公屋供應數量及加快興建速度，真正解決基層房屋問題。