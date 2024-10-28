中上環「城蹤遊」 11‧9辦免費導賞團

【本報訊】市建局將在中上環推出「城蹤遊」（City Walk） ，當中「地膽遊中」導賞團於11月9日舉辦首團，為本地市民提供免費社區導賞服務。該導賞團由今年11月9日起至明年1月中，每逢星期二、四及六舉辦導賞活動。導賞員會以廣東話「帶團」，合共提供40個導賞團、讓約500名市民參加。導賞團涵蓋歷史與建築、飲食與社區風貌、藝術文化及經典電影場景的4大導賞主題，讓市民從導賞員的「第一身」口述歷史，了解中上環演變和民生故事。

「地膽」帶領 尋幽探勝 「地膽遊中」是「城蹤遊」的首個活動，由市建局與救世軍合作，在今年7月展開導賞員的招募工作。約60名55歲或以上、在中上環成長的「地膽」，將會擔當義務導賞員。他們除了帶領「地膽遊中」導賞團參加者到訪中上環的歷史建築、街道和商店外，還會帶領參加者尋幽探勝，發掘區內獨有景觀，以及分享其個人經歷和見聞。

市建局亦特別製作「地膽遊中」地圖，透過色彩繽紛的圖像及街道圖，呈現「地膽遊中」活動的各個主體景點和AR位置，讓更多導賞團以外的市民和旅客，無論是手持實體地圖，或是以網頁版地圖形式，皆能自由出行、探索中上環魅力。團隊為導賞員提供一系列培訓課程，包括介紹市建局在中上環的市區更新項目及安排實地視察，還邀請了香港歷史博物館顧問、掌故專家鄭寶鴻先生為導賞員講述中上環歷史、街道變遷和民生面貌等資訊，加深他們對中上環的認識。