美酒佳餚巡禮 5日逾15萬人次入場

【本報訊】昨日是「美酒佳餚巡禮」最後一日，今年活動延長了展期及結束時間，不少入場市民均表示場內氣氛比去年熱鬧，酒的種類比想像中多。有售賣威士忌的參展商則表示昨日生意比預期淡靜，亦有參展酒商乘當局下調烈酒稅進行減價促銷，反應不俗。旅發局公布，一連5日的活動共吸引15.5萬人次入場，比去年增加約一成。

活動於中環海濱舉行，今年有超過300個攤位，展期由以往4日增至5日，結束時間亦延至晚上11時。昨晚是活動最後一晚，大會不斷廣播宣傳各種品酒活動，並有駐場歌手表演。主辦方旅發局亦舉辦「周末鬼馬派對」，首300名以萬聖節服飾進場人士可獲「品酒券」，不少入場人士均悉心打扮。

市民指氣氛較以往熱鬧 有入場市民表示，場內氣氛很好，自己買了達20支酒。有市民亦形容今年氣氛比以往熱鬧，酒的種類比想像中多。有首次參與活動的南韓旅客則認為，活動對旅客有一定吸引力，不少南韓朋友之前已到場，購買最昂貴的套票試酒，她自己亦十分喜歡喝酒，對會場有多種酒品感興奮，若本港再舉辦類似活動，會再次來港參與。

有首次參展的酒店展商表示，參展期間每日生意均有增長，但前日天雨導致生意額減少兩至三成，昨日則推出限時優惠，讓顧客以七至八折價錢品嘗全部菜式，期望透過活動為酒店宣傳。另有第10次參展、售賣蘇格蘭威士忌的參展商則表示，本來預計生意會比往年增長三成，但客人消費力不強，較少人購買支裝酒，認為昨日生意額不夠理想，人流比以往少，形容最後一日都「好靜」。