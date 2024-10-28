大灣區航空首飛米子 吸引鬼太郎粉絲

新航點陸續有來 未來兩月推德島仙台 港人遊日又有新選擇！大灣區航空「香港—日本鳥取縣米子」航線於昨日舉行首航，是公司繼東京、大阪後的第3個日本航點，每周有3天會有航班往來兩地。作為日本面積最小的縣之一，鳥取縣人口只有53萬，是動畫《鬼太郎》作者水木茂的故鄉，吸引不少粉絲到當地朝聖，有首航乘客更特地打扮成「鬼太郎」上機。為迎接一眾來賓，鳥取縣的吉祥物「Troipy」更現身香港機場，與乘客合照。

每周3天有航班往返兩地 今次增設的「香港—米子」航線，將會定期於每周二、四及日，每日各有一班航班往返香港及米子。昨日的首航約於早上11時45分起程，日本時間下午4時許抵達米子鬼太郎機場。鳥取縣政府隨即於機場歡迎及進行剪綵儀式，慶祝首航成功。

大灣區航空行政總裁吳秀蘭於會上表示，非常高興成功增設第3個日本航點，亦感激縣內政府支持。今次新增的路線不但為港人增添遊日選擇，同時亦希望吸引鳥取縣遊客訪港，又表示香港已較幾年前不同，旅客們是時候來港感受新體驗。另外，大灣區航空亦分別將於今年11月及12月推出德島及仙台航線，進一步拓展日本航點。

香港政府駐東京經貿辦首席代表歐慧心表示，日本向來是香港人旅遊首選，據日本政府觀光局統計，今年首9個月有超過197萬港人訪日，按年上升三成。雖然港人留日時間較短，但他們遊日開支約為每程24萬日圓（約1.2萬港元），日均消費較其他地區旅客高四成，每日約花3.2萬日圓（約1,600港元）。歐對促成航線合作的各單位表示感激，特別是鳥取縣政府提供誘因，吸引縣內居民經米子訪港，又或者在港轉機，發揮香港國際航運樞紐的優勢。

鳥取縣知事平井伸治表示，非常樂見香港及米子航線啟航，又指制訂航線相當困難，惟今次落成有賴雙方人員的努力，令航線短時間內成功啟航，刷新最快紀錄。為感謝大灣區航空推動兩地航線發展，平井伸治委任吳秀蘭為「鳥取縣國際航空大使」，並向東瀛遊行政總裁袁文英頒發感謝狀，表揚二人對當地的貢獻。