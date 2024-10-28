東涌延線完成首次道岔安裝 港鐵服務復常

【本報訊】為配合東涌綫延線工程，港鐵東涌綫往來欣澳至東涌列車，上周六（26日）提早兩小時收車進行工程。港鐵指工程人員已順利完成首次關鍵道岔安裝工序，按目前計劃，餘下3次道岔安裝工序會於未來3年內進行，工程團隊會參考今次的經驗，並持續審視整體軌道改道工程進度，審慎規劃後定出施工日期，並將適時公布詳情。

餘下3次工序3年內進行 港鐵指連接東涌東站的大型路軌改道工程中的第一次關鍵道岔安裝工序，在工程團隊審慎規劃及嚴謹執行下，於昨日清晨順利完成。是次路軌改道工程有約100名工程人員完成連串的安裝道岔工序，包括安裝路軌組件、調校路軌位置並進行連接，以及安裝轉轍器等。在完成信號系統以及各項安全測試後，昨早東涌站的頭班車按時間表如常開出。

在調整東涌綫往來東涌及欣澳站的服務期間，港鐵指東涌綫共動員超過100名營運人員，包括加派大量人手協助乘客轉乘接駁巴士，並增設特別標示和指示牌，以及透過車站及車廂廣播等提醒乘客有關安排。相關車站運作整體暢順有序，港鐵免費接駁巴士最頻密時約3分鐘開出一班車，接載乘客往返兩個車站。

港鐵補充，東涌綫延線大型路軌改道工程之中，在往東涌方向及香港方向的兩條路軌上分階段進行的道岔安裝工序最為關鍵，由於工序繁複，每次的道岔安裝工序必須連續數小時一氣呵成地進行，故需稍為延長非行車時間，以騰出足夠時間去完成整項工序。