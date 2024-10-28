貨櫃碼頭挽劣勢 港口搞綠色智慧

昔日全球最繁忙 跌出10大不再風光 曾經是全球最繁忙的香港貨櫃碼頭，目前已風光不再，去年更首次跌出世界10大最繁忙港口之列。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，近年陸續有港口在鄰近城市落成，令競爭增加。而本港貨櫃吞吐量在去年處理約1,400萬標準箱，當局期望提高港口競爭力和發展高增值海運服務，並於去年提出推動綠色港口和智慧港口模式，以維持本港國際航運中心地位。

林世雄表示，除了發展智慧、綠色港口外，當局正努力尋求貨源，以提升本港港口的競爭力。

料下月推綠色燃油綱領 他指出廣東省有巨大的生產力，當局正研究如何吸引內地貨船使用本地港口，以引進粵西、廣西的地區貨源，去年亦與廣西簽署諒解備忘錄，以加強珠海、粵西等地的合作。

林世雄指出，現時全球有約600艘船正使用液化天然氣，長遠有機會使用氨或氫氣作為燃料。政府計劃最快下月推出本港綠色燃油加注的行動綱領，目前有1,100家與港口和海運服務有關的公司進駐香港，強調本港的港口效率很高，但「沒有最好，只有更好」，正研究將港口的資訊延伸至上下游，令整個生態圈內的資訊更暢順。他續指本港於2020年至2022年間，已向船務公司推出稅務優惠，吸引更多海運公司落戶香港。

擬非官方人士掌海發局 另外，當局擬改革「海運港口局」為「海運港口發展局」。林世雄透露考慮到部門工作，主席未必由官方人士擔任，因為非官方人士優勢在於更貼近市場，多些市場智慧，期望明年年中正式運作。至於擴展海運及空運人才方面，當局現時已投放5億元到培訓基金，政府將於下月的「香港海運周」，與航運公會簽署合作協定，希望為業內人才提供更多培訓。機場三跑系統最快年底運作，林世雄預料運力將會大大提高。作為國際航空樞紐，當局將會再檢視與國際航點的雙邊航空運輸協定，期望可加密航點次間的班次，未來亦會針對與「一帶一路」沿線國家加強合作。