笑看天下：派兵援俄 何必驚奇

這是一個不確定的時代！人類所遭遇的複雜問題，由於地緣政治變幻莫測，更多事情變得撲朔迷離。呢，俄烏戰事如今又爆出北韓派兵助俄，令美國及南韓更加坐立不安。烏克蘭國防部情報總局近日表示，首批北韓士兵已於上周三（23日）抵達俄羅斯西部庫爾斯克州邊境戰區。南韓國家情報院則稱，偵察到俄羅斯太平洋艦隊本月8至13日接載包括特種部隊等北韓士兵到海參崴的軍事基地，人數達3,000人，估計目前共有1.2萬名北韓軍人在俄。美國亦指北韓向俄派兵3,000人，有可能投入烏克蘭戰場。

俄羅斯總統普京未有否認北韓向俄派兵，至於北韓則否認出兵助俄。普京喺喀山金磚峰會記者會上，回應北韓軍人出現在特別軍事行動區域的衞星圖片，佢話圖片係很嚴肅的東西，如果有圖片便反映一些事。普京指北韓領導人會認真看待《俄朝全面戰略夥伴關係條約》，俄朝在第4條框架內可自行決定如何行動。第4條列明，締約任何一方受到一個或多個國家武裝攻擊，構成戰爭狀態，另一方須即時用盡一切方法，提供軍事及其他支援。普京怕記者未能領略「此中真意」，進一步表示並非俄國的行動導致烏克蘭局勢升級。西方國家目前正積極武裝烏克蘭，北約國家軍事人員甚至直接參與衝突。俄羅斯從未拒絕與西方夥伴溝通，但條件是不可強求於俄國；俄羅斯將考慮任何有關解決烏克蘭危機的和平協議方案，但方案必須基於現實。

你看，普京答得多得體！你哋西方國家、北約國家嘅軍事人員全情投入支援烏軍就得，依家北韓基於俄朝條約，派幾千人聲援俄軍就犯法，這豈非大大不公平？天下沒有無緣無故的愛與恨，北韓和俄羅斯走在一起，何必大驚小怪？