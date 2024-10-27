撥亂反正：為「孫九招」正名及平反

外號「孫公」的前高官孫明揚日前離世，享年80歲。從個人認識及其他人的評語、傳媒報道等，可見孫公總體是個好官員，在政府不同崗位服務40餘年，一直盡心盡力服務市民，沒有官威和樂意指導、提攜下屬，尤其善於諗計度橋、靈活變通、避重就輕。唯獨他出任房屋及規劃地政局局長時推出的「孫九招」救市措施，近年則廣受社會批評，認為為其後本港樓價失控飆升、公屋輪候時間愈拖愈長、劏房與納米樓如雨後春筍，以至引發佔中、港獨、黑暴等政治問題埋下禍根。

平心而論，「孫九招」的出台有其獨特歷史背景。當年香港經濟及樓市、股市飽受亞洲金融風暴摧殘，失業率急升，負資產滿街，蕭條情況比現時嚴重多倍。當年大家對「孫九招」的批評，並非質疑其力度太狠太辣，而是不滿它來得太遲。

再者，「孫九招」推出後，雖然一度令樓價及成交回升，但幾個月後香港又爆發沙士疫情，令樓市再次掉頭回落，跌至谷底，印證「升市難阻、跌市難托」的硬道理。

更重要的是，該9招樓市措施之所以稱為「孫九招」，純粹是當時負責土地及房屋政策的局長姓孫。實際上大家都知道，不論是「孫九招」還是之前的「八萬五」政策，都是由政府最高層拍板，並非某一、兩位政策局局長的創見或倡議。

「孫九招」在2002年底推出，當時民望跌至谷底的董建華已成「跛腳鴨」，真正掌權的為時任政務司司長曾蔭權，因此「孫九招」應正名為「曾九招」。而「孫九招」遺禍至深，主因是未有在其後經濟強勁復甦、樓市止跌回升後適時撤招，當時「孫公」早已調任教育局局長，不再負責樓市政策。