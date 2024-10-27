冰鑑春秋：希特拉對上哈哈姐？

賀錦麗由於經常大笑，被大陸網友冠上「哈哈姐」的綽號，而近日這位「哈哈姐」一改過去不願打口水戰的選戰策略，開始猛轟特朗普是「希特拉」一樣的法西斯主義者，因為他妄想不受限制的權力。這似乎顯示，近日特朗普呈現反超的民調趨勢，已給賀錦麗帶來十分沉重的壓力。

特朗普素來口出狂言，各種爭議不斷，最新的震撼彈則是前白宮幕僚長凱利向多家媒體揭露，特朗普不僅是法西斯主義者，他還羨慕希特拉擁有忠於自己的將軍，似乎把希特拉視為榜樣！儘管特朗普競選團隊全盤否認，但對手賀錦麗再逮到機會，抨擊他精神愈來愈錯亂、不穩定。

然而，這種對其他西方政治人物幾近毀滅性的爆料，對特朗普卻只激起一波漣漪，理由很簡單，特氏給人的印象就是狂人，有這番言論絲毫沒甚麼可奇怪的。反倒是賀錦麗在辯論取得一波優勢後，彷彿愈打愈洩氣，呈現後繼無力的傾向。

最令人詬病的，就是她閃爍其詞、顧左右而言他的慣性，讓媒體與選民逐漸失去耐性。例如當被問及「你是否會比特朗普對以色列更強硬」，賀錦麗用了7分鐘長篇大論，卻根本沒有正面回答。對拜登政府飽受爭議的移民政策，她只是蕭規曹隨，沒有自己的主張。而對諸多重大政策，她的回應總是虛無縹緲、不着邊際，逼得主持人一再重複提問，讓現場氣氛凝重而尷尬。「哈哈姐」原本指的是她的魔性笑聲，現在卻一語成讖，讓賀錦麗成為專門打哈哈不敢直球對決的大姐。

當年希特拉在德國選舉中脫穎而出，靠的便是他具有強烈煽動性的激昂演說，現在特朗普繼承了這個特點，持續鼓動人心，賀錦麗卻顯得保守而退縮，再這樣下去，希特拉恐怕要再次奪權。