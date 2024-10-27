橫眉冷看：關稅戰美國受損最深

今屆美國總統競選已進入最後直路，民主、共和兩黨的候選人賀錦麗和特朗普爭持激烈，不少評論都認為，不管誰入主白宮，對中國也是同樣不利，來年又會對華加徵關稅。

對上述評估，筆者深表認同，相信中國領導人亦已做好準備，說不定他們樂見其成，正如俗語所說：「你要去死的話，難道能不讓你去嗎？」回顧過去幾年，美國起勁地對華增收稅項，中國廠商固然有些損失，但受害最深的，是美國消費者。每多收100元關稅，最少有92元是由美國人承擔，當地家庭為購買產自中國的貨品，每年要多付約1,300美元。

1,300美元折合港幣約一萬元，一年12個月，平均每月支出也只增加數百港元，看來似乎影響不大吧。不是的，香港家庭大多愛儲蓄，一年增加一萬元開支，或許沒甚麼大不了，但是美國家庭則不然。今年初，GOBankingRates對美國成年人作調查，發覺有一半人的儲蓄帳戶餘額只有500美元或更少。權當一個家庭有3個成年人，他們合起來的存款很可能不足1,500美元，若每年支出增加1,300美元，整個家庭的儲蓄就幾乎歸零，你說影響大是不大？

特朗普曾揚言一旦上台，會將中國貨的關稅加至60%，假如解放軍進擊台灣，甚至可能會加關稅至200%。這樣倒好，到其時美國家庭每年的開支，或許要增加3,000美元，弄不好的話，也可以是近萬美元，家家戶戶債台高築、寅吃卯糧，中國不必再挑戰美國，山姆大叔也會自動倒下來。以往的美國選民大多理性，如果明白加徵關稅受害的是自己，會反對執政者這樣做。可惜，如今是個民智昏昧的年代，美西方國家受民粹思想主導，既有大量不理智的選民，自然就會造就出不理智的政府。