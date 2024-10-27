筆下風雲：兩個皆望之不似人君

還有10日便是美國大選，經過傳媒全力造王「谷出」一段蜜月期後，賀錦麗的聲勢在最後階段逐漸回落，反而特朗普呈後來居上之勢。《華爾街日報》公布最新全國民調顯示，特朗普以47%支持率，些微領先賀錦麗的45%，選民對特朗普政見與過去表現的看法亦轉趨正面，反而對賀錦麗的評價趨於負面。

賀錦麗最有優勢的方面仍然是墮胎政策，支持比率較特朗普高得多，其次是醫療方面，支持度亦有優勢，惟其他多個領域，包括誰更能應付通脹，誰的經濟政策較佳，誰處理移民問題較力，全部都是特朗普大幅領先。

特朗普得勢不饒人，當被問及如果賀錦麗跟中國領導人打交道，會有怎樣的情況，他抵死形容賀錦麗為「嬰兒」，指習主席會把她當成BB，「很快便會拿走其手中糖果，而她根本不會知道發生了甚麼事」。

賀錦麗當然不是BB，但她肚裏沒有半點墨水，卻是愈來愈明擺着的事。這裏所說的墨水，並非指她沒有學識，而是指她治理國家的政策，至今說不出所以然。她一味推銷其「機會經濟」計劃，包括降低日用品成本及居住成本等，但如何降低成本、錢從何來卻語焉不詳，只強調自己提出的是新政策，跟現拜登政府不同。

反而特朗普不求高深，言必稱加關稅反移民，關稅加幅由60%到200%都有，並要趕走所有非法入境者。儘管都係「廢噏當秘笈」，但勝在簡單易明，容易深入選民腦袋。畢竟，美國並非人人如荷里活電影描繪那樣皆是精英，蠢人粗人不在少數，選舉語言愈簡單，愈容易擊中人心。說到底，一個爛橙、一個爛蘋果爭崩頭，兩個候選人皆望之不似人君，美式民主之荒腔走板，愈來愈可笑。