龍吟虎嘯：武統已經上枱面

在大陸解決台灣問題的「政策語境」中，一直講「和平統一」為主，反覆強調以最大的誠意、作最大的努力，可見「和統」講得最多。但給人的感覺，「和統」遙遙無期乃至難以實現，因為台灣當局壓根兒就不想統一——不管大陸開出多麼優厚的條件，讓台灣享有多麼高和大的「自主權」，乃至大陸多麼富強後會帶挈台灣，他們都不想統一，「好一點的」就想永遠「維持現狀」，「壞一點的」就想搞「台獨」——建立「台灣國」。

對這個心思和可能性，大陸當然非常清楚，知道凡有文事必有武備，想「和統」必有「武統」施壓或開路，只是這樣的「威脅」在推出「和統」方針為主時，不宜講得太多、太明確。那時大陸只是講，一是不承諾放棄使用武力，二是「和統」方針不會無限期等下去。對這兩條，台灣當局並不當回事，認為只要自己「堅決反統」加上美國支持，不管大陸怎麼「努力實現統一」都沒戲，相反，台灣還可以利用大陸的「惠台政策」壯大自己，向美國購置大量軍火，「阻遏大陸武統」。

為此，台灣當局很是得意了一陣子，認為把大陸玩弄於股掌。不料，大陸經過40年的發展，強國強軍的成果足以輾壓式消滅台灣武裝，即使美軍護台也是白搭。在這個形勢下，「和統」方針又推行了這麼久，「台獨」氣燄卻愈加囂張，大陸就不能對台灣當局和美國那麼「客氣」了，就要把「武統」搬上枱面有所行動了，調整方針後統一就絕不會「遙遙無期」了，「武統」機器現在已經轟轟作響，台海之戰會發生，各方面的猜測都差不多，短則一兩年，長則三五年。

其實，從大戰略、大布局考慮，目前「武統」的前哨戰、偵測戰、施壓戰已經打響，台灣當局是當縮頭烏龜，美國則裝看不見，躲得遠遠，他們幻想着躲避下去，或許大陸就不會真打，然而有一天大陸只要軍事封困台灣，當鴕鳥還能當多久？能不打嗎？