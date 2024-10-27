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田螺車孖轆飛彈 幸無人傷

左後尾擔的車輪飛脫。 左後尾擔的車輪飛脫。
左後尾擔的車輪飛脫。
【本報訊】昨日下午2時許，一輛田螺車沿新清水灣道往西貢方向行駛，當駛至近清水灣道交界，田螺車左後尾擔兩個車輪突然飛脫，其中一個車輪更飛彈至行人路，另一個車輪則飛彈至安全島旁，幸好並無擊中途人或車輛。現場所見，田螺車漏出小量混凝土，南亞裔司機察覺「甩轆」後即時停車，並通知工友到場協助善後。
其中一個車輪飛彈至行人路。（張開裕攝）其中一個車輪飛彈至行人路。（張開裕攝）
其中一個車輪飛彈至行人路。（張開裕攝）
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