田螺車孖轆飛彈 幸無人傷

【本報訊】昨日下午2時許，一輛田螺車沿新清水灣道往西貢方向行駛，當駛至近清水灣道交界，田螺車左後尾擔兩個車輪突然飛脫，其中一個車輪更飛彈至行人路，另一個車輪則飛彈至安全島旁，幸好並無擊中途人或車輛。現場所見，田螺車漏出小量混凝土，南亞裔司機察覺「甩轆」後即時停車，並通知工友到場協助善後。