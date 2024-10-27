Tesla司機矇查查 睇錯孭仔燈撞小巴

前晚一名90後司機駕駛Tesla電動車，在駛至屯門一處路口時疑看錯「孭仔燈」，結果在誤把亮起綠燈的直去交通燈號，當作右轉的交通燈號下，Tesla衝燈並攔腰撞向一輛駛至的專線小巴。慶幸涉事司機及時煞掣，未有釀成更嚴重事故，意外中無人受傷。另外，昨晨油麻地有載客的士切線時撞及一輛Tesla電動車，事故中一名的士女乘客輕傷，意外原因有待進一步調查。

前晚10時許，一輛Tesla電動車沿屯門屯興路行駛，期間車輛擬右轉入支路往屯門公路時，姓徐（26歲）司機懷疑收掣不及，Tesla攔腰撞向對面線的一輛開往市中心的專線小巴，意外中幸無人受傷。有其他駕駛人士赫見發生意外，慌忙協助報案。警員接報趕至，一度封鎖現場以便調查意外經過及原因。

事後有車Cam片段曝光意外一刻，顯示涉事的Tesla駛經的屯興路屬3線行車，左一線是直行，中線及快線則為右轉；上址交通燈位裝有「孭仔燈」，事發時直去交通燈號為綠燈，右轉交通燈號為紅燈。當Tesla駛至該個路口位時，畫面顯示它慢慢沿中線右轉入支路，結果撞上在相反方向直駛的小巴的右邊車身，導致其車頭歪向左邊，並衝前數米始告停下，初步不排除Tesla司機不慎看錯交通燈號肇禍。

切線撼Tesla 的士女客送院 另外，昨日早上約8時30分，一輛載客的士沿油麻地漆咸道南往葵涌方向行駛，當駛至近加士居道天橋時，車輛擬切線往右，惟有司機懷疑收掣不及，的士意外與一輛Tesla電動車碰撞。意外中，的士及Tesla輕微損毀，其中姓林（45歲）的士女乘客報稱腰痛，經救護員檢查後，需由救護車送院治理。姓唐（42歲）的士司機及姓羅（31歲）Tesla司機沒有受傷，事後在場助查及接受酒精呼氣測試，其中羅男據報錄得度數，但沒有超標。警員一度封鎖現場，以便調查意外原因。