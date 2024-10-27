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天水圍棄路邊梳化遭縱火

【本報訊】昨日凌晨3時許，有棄置於天水圍天瑞徑對開路旁的梳化，突然起火並冒出大量濃煙，有途人見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄。
消防經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂把案件轉交執法部門列作「縱火」跟進，暫未有人被捕。
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