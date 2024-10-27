10月27日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月27日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
天水圍棄路邊梳化遭縱火
【本報訊】昨日凌晨3時許，有棄置於天水圍天瑞徑對開路旁的梳化，突然起火並冒出大量濃煙，有途人見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄。
消防經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂把案件轉交執法部門列作「縱火」跟進，暫未有人被捕。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241027-1027_00176_245/天水圍棄路邊梳化遭縱火
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc