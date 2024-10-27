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龍門陣
燒焊焫着雜物 地盤濃煙沖天
地盤冒出濃煙。
【本報訊】前日午約3時，有工人在屯門菁田邨對開一個地盤進行燒焊期間，懷疑有火屑燒着附近的雜物，結果引發火警並冒出大量濃煙。工人見狀慌忙用水喉射水撲救，同時致電報案求助。
消防接報趕至前，火勢已被撲熄，事故中無人受傷，亦毋須疏散。消防經初步調查後，相信起火原因沒有可疑。
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