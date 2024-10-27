潭美3號波掛半天 多項活動受牽連

料今午後減弱遠離本港 強烈熱帶風暴「潭美」昨日趨近本港，天文台於昨日早上10時40分改發3號強風信號，3號風球維持至晚上10時20分。天文台指，颱風潭美接近本港時帶來幾陣狂風驟雨。昨早潭美來襲時，本港多項活動受影響，部分須取消或僅維持部分運作。

天文台指，昨晚9時，潭美集結在香港之西南偏南約700公里，預料向西南偏西移動，時速約15公里，移向越南中部沿岸。晚間時分，與潭美相關的外圍雨帶為本港以南海域帶來狂風，並逐漸靠近珠江口一帶，隨着潭美會風力減弱，稍後改發1號戒備信號。

美食嘉年華昨暫停開放 本港今日天氣情況大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏25至29度，下午部分時間天氣明朗。另一熱帶氣旋「康妮」預計會在未來數日大致移向琉球群島以南海域，從天文台的熱帶氣旋路徑來看，康妮接近香港的機率不大。

天文台昨早改發3號強風信號後，原本在葵涌運動場開幕的香港美食嘉年華昨日上午宣布暫停對外開放。主辦方表示，暫停開放措施會持續至風球信號除下，原定昨上午11時舉行的活動開幕禮也被取消。而中環海濱舉行的香港美酒佳餚巡禮則如期舉行，不過在巡禮會場內的維港廊暫停開放，直至另行通知。

此外，旅遊事務署表示，由於天文台發出的3號強風信號，原定昨晚上演的「幻彩詠香江」特別版已告取消。西九文化區也表示，西九自由爵士音樂節也受到部分影響，部分免費戶外節目將移至自由空間及留白Livehouse舉行，部分戶外市集和攤位亦會營業，不過，昨晚8時於竹翠公園舉行的音樂節目及於室內舉行的其他節目仍按原定計劃舉行。