寶藥黨搵食 「藥草」呃老嫗斷正

【本報訊】前日有警員在上環一帶進行反罪惡巡邏，期間目睹一男3女形迹可疑，他們向一名80歲老婦兜售名為「藥草」的懷疑假中藥，並聲稱該「藥草」對身體健康有益兼可根治疾病。老婦深信不疑擬向4人交錢，警員隨即上前截查，經初步調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕該4名（58至68歲）男女。

多區犯案 4中港成員就逮 當中3名女疑犯持雙程證，男疑犯持香港身份證，警員經翻查「天眼」片段錄影，相信4人涉及另外兩宗分別在9月及10月發生於旺角和深水埗的同類騙案有關，3名受害人共損失7.2萬元，最大一宗損失約5萬元。在前日晚上，其中3名疑犯被押返油麻地一大廈單位搜查，至於相關「藥草」的成分，則有待檢驗後始能確定。

據了解，騙徒主要在街頭觀察長者，若發現他們行動不便或有捽眼情況，便乘機上前搭訕，聲稱有藥草可治療有關疾病，並即時向受害人收錢賣藥。若受害人身上沒有金錢，會着其回家取錢，騙徒會在樓下等候收錢。