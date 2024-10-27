東呼即應：電動單車衝燈 撞倒過路人

【本報訊】香港怪病惡菌爆不停，如首例人類感染甲型禽流感、沙士重災區、亞洲首例豬流感、大鼠戊肝首發及個案最多之地等，港人「見怪不怪」，而近日網上流傳片段，不少人對於香港出現這等現象，也開始麻木了。該片段顯示，有電動單車「衝燈」撞倒行人，當局在打擊非法使用電動可移動工具上不力，不法之徒亦在橫衝直撞。

網上片段顯示，有電動單車路經交通燈位，即使行人依照「綠公仔」燈號魚貫過馬路，電動單車竟然像沒煞車似的，直接撞向行人，繼而雙雙倒地。《東呼即應》曾多次呼籲當局，必須正視電動單車在馬路亂衝亂撞的猖獗情況，皆因這班不法之徒已經嚴重危及其他道路使用者。

當局打擊不力 變相縱容 現時在道路、行人路及單車徑上，使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，最高可罰款一萬元及監禁一年。到底是相關刑罰是否未夠阻嚇性，還是當局在打擊非法使用電動可移動工具上不力，以致不法之徒膽敢橫衝直撞。