東呼即應：12靈猴亡 聞疽膽喪 主人遛狗心慌慌

東呼即應專訪 獸醫：有傷口遇濕土須提防 香港動植物公園自本月13日起，先後有12隻猴子因感染類鼻疽伯克氏菌而死亡。政府指「哺乳類動物區工作的員工，所穿着的鞋可能沾有泥土，將泥土帶到籠舍」，事件亦令人關注狗隻外出散步的潛在風險。有獸醫學顧問提醒，放狗期間，狗隻絕對有機會感染，不論翻土或經人類鞋子間接傳播，都有可能接觸類鼻疽菌。有專科醫生則指，人類感染類鼻疽菌，細菌入血可導致敗血病；細菌入肺可造成肺炎。類鼻疽菌可因種植、建築的翻土行為，使帶菌泥土外露，雨季更要小心。

本年迄錄19宗人類感染 動植物公園在月初因維修農舍附近花床底下的灌溉用喉管而進行翻土工程，有員工穿着的鞋子沾染泥土並帶進籠子，導致猴子感染病菌。衞生署衞生防護中心亦指「類鼻疽一般不會人傳人，亦不會動物傳人」，強調是單一園區的動物傳染病事件。雖然多數港人不會無故去翻泥土、喝山水，但今年截至本月20日，衞生署錄得19宗人類感染類鼻疽個案，已超過去年全年共17宗的感染數字，不少市民擔心難逃「疽」擊。

感染及傳染病科專科醫生徐詩駿指出，類鼻疽伯克氏菌通常在泥土下面大概10厘米，即使低營養，甚至沒水的情況下亦可生存，是一種比較強悍的細菌。如有種植、建築等泥土翻滾的活動，這種細菌有機會從泥土深處走到表面，遇上風季雨季，細菌有水就會生長，如果人類在附近活動，一旦有傷口接觸到細菌就有機會感染。人傳人或動物傳人是很少發生，除非是近距離接觸受感染的液體，例如血液、膿瘡中的膿液。遠距離接觸或者走過是不會受到感染的。

可致肺炎敗血病手尾長 徐續說，免疫系統失調人士需特別注意，最常見是糖尿病、長期使用類固醇，或有長期肝病、腎病的人士。感染類鼻疽菌常見有兩種病徵，如細菌入血可以導致敗血病，細菌會經由血液去到其他器官，造成膿腫情況；如果吸入細菌可以造成肺炎，病人肺部會含膿，也可能出現肺膜感染。此外，亦會有無徵狀感染，細菌會在身體潛伏多年，當免疫力下降或失調，或會激活細菌令人生病。他建議處理泥土時要穿戴保護衣物，風雨之後盡量避免接觸郊外的泥土，因類鼻疽伯克氏菌具有抗藥性，一旦感染，手尾較長。

除了人類，貓、狗、羊、豬等哺乳類動物亦會被感染，狗隻有機會因為翻土而「中招」。非牟利獸醫服務協會獸醫學顧問黃子恩表示，如果翻起受感染土壤繼而誤食，或者牠們身上有傷口，就有感染的機會。愈濕潤的土壤，有類鼻疽的機率相對亦較大，人類的鞋底踩到泥土也有機會傳播。牠們誤食了受類鼻疽感染的動物屍體隨時中招。較常見的徵狀是發燒、皮膚含膿、嚴重肚瀉、四肢乏力、疲累，有機會併發肺炎，腳部可能會一瘸一拐，或內臟器官有膿腫等。