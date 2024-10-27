大熊貓安安可可完成檢疫 入住公眾展館

【本報訊】從內地抵港的大熊貓安安和可可已經在海洋公園一個月，公園昨日表示，牠們已經完成檢疫隔離，經詳細體檢後確定身體健康狀況良好，符合漁農自然護理署標準。牠們獲准離開檢疫房間，入住新的居所，即四川奇珍館公眾展區。

安安手腳長 可可圓碌碌 安安及可可搬入新居後，隨即爬來爬去探索四周，看似十分興奮，並走到玻璃牆附近與拍攝人員打招呼，相信牠們對新居感到相當好奇。公園表示，安安和可可需再過多最少30天的適應期，才會準備好與公眾見面。

隨着與公眾見面的日子愈來愈近，公園教市民分辨兩隻大熊貓。安安手腳長長，是攀爬能手，牠的體形較大，比可可重30公斤。可可則嬌小可愛，擁有圓碌碌的身形及短小手腳，牠的黑眼圈正面看起來較細長，與圓圓的臉相襯。

另外，文化體育及旅遊局聯同海洋公園舉辦「大熊貓繪畫比賽」，由昨起至下月8日，市民可以參考海洋公園社交媒體上兩隻大熊貓的照片及生活片段，發揮創意，以畫作展現牠們可愛一面，勝出者可獲獎品。而「大熊貓命名比賽」將於今日晚上23時59分截止參賽。