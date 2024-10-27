幸福設計指引 屯門顯發業旺邨已落實

【本報訊】政府推出「幸福設計指引」包括以活力健康、綠色生活、樂齡安居等，作為日後新建公營房屋及現有屋邨的興建及翻新指引，其中屯門顯發邨及業旺邨已率先落實指引。而現有公共屋邨也會進行不同類型改善工程，包括美化外牆、改善設施、增加綠化等。

房屋署助理署長黃至中表示，顯發邨附近有陶窰，房署將陶窰文化融入屋邨外牆、戶外廣場牆身和大堂的設計；另一個新屋邨業旺邨則利用指引提及的活力健康概念，將單車泊位設在屯門河單車徑附近，方便居民踏單車。他續說，公屋居民每日最常到的地方是入口大堂，房屋署希望把大堂變成居民共聚的空間，設計時預留更大面積，加強通風。考慮到長者需要，署方打算設置更多扶手，電梯大堂及升降機內也可增設斜櫈，又會在信箱旁邊增設掛鈎，方便剛購物回家的居民，騰出雙手取信。

蝴蝶邨涼亭髹天幕壁畫 另外，房屋署在10條屋邨進行外牆粉飾和小型改善工程，以及在20條屋邨完成園境種植美化工作，以屯門蝴蝶邨為例，該署利用幸福設計指引的地方形象概念，以蝴蝶為主題美化邨內環境。

房屋署屋宇保養測量師莫若思則表示，特意在邨內一幅壁畫，畫上數隻大蝴蝶把礙眼的喉管、老鼠擋變成樹屋、樹幹，邨內一個涼亭則髹上以屯門好去處為主題的天幕壁畫，以蝴蝶視覺俯瞰整個屯門，帶領遊人欣賞區內地標和風景。