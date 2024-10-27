年底議簡樸房 政府拒讓迫遷戶先上樓

【本報訊】新一份《施政報告》提出立法取締劏房，並以「簡樸房」取而代之，變相將部分不符標準的劏房戶迫遷。房屋局局長何永賢表示，政府計劃今年底向立法會交代取締劏房及推出「簡樸房」政策的具體細節，期望大家給予意見，並接受相關政策。不過，她強調讓受影響人士提早「上樓」行不通，因執法方面會採取「先易後難」的策略，優先處理環境惡劣及將獲派公屋的住戶，又指出公屋輪候不應與取締劏房措施直接掛鈎。

指執法採先易後難策略 何永賢昨在電視節目中稱，「簡樸房」最低面積要求設定為8平方米，相關標準經「解決劏房問題工作組」深入研究及多方意見討論後制訂，在考慮到相關單位內需放置單人床或碌架床等基本設施，故認為8平方米面積是合理的，並不會再降低至7平方米。

在執法方面，何永賢指當局將採取「先易後難」的策略，優先處理居住環境惡劣的住戶，尤其是部分已獲派公屋的居民。她強調，公屋輪候系統需獨立運作，與取締劏房的措施不能直接掛鈎，否則可能會引發更多人選擇入住「簡樸房」或惡劣的劏房，最終導致社會問題。

此外，何永賢補充，政府會提供登記期及寬限期，讓劏房營辦者有足夠時間改善其分間單位，以符合「簡樸房」的新標準。她續提到，目前約有11萬名住戶居於分間單位，但需要淘汰或整治的僅佔3萬多戶，市場上仍有超過7萬戶的「簡樸房」供應，相信能夠滿足需求。