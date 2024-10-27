恐龍骨化石深挖 封閉赤洲島考察

為防市民擁至 增巡邏碼頭貼告示 政府公布於赤洲發現本港首個恐龍骨骼化石，令赤洲成為熱點，為免市民蜂擁登島，並配合專家及相關人員登島繼續收集化石樣本，漁護署上周三（23日）起封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲島，規定未獲許可的人士不可登岸或進入赤洲附近水域。違者可被檢控。署方亦執法部門進行聯合行動，在赤洲及附近水域加強巡邏，提醒船隻及遊人遠離赤洲附近水域。另外，鄰近的碼頭亦已張貼告示，提醒市民赤洲已經封閉。

恐龍骨骼化石前日起放於香港文物探知館，向公眾展出，吸引不少「考古迷」一睹化石實貌。本報記者昨午就到館內視察，發現閉館前仍有十多名市民圍觀化石，有老有幼，亦有人專程帶同小朋友到場「長知識」。館內亦有專人在化石旁邊講解，協助市民觀賞化石。

老幼赴文物館觀賞化石 發展局文物保育專員蔣志豪日前會見傳媒時就表示，有信心會找到更多化石，但實際進展就要取決於天氣是否容許登島。另外，由於目前展出的恐龍骨骼化石仍未完成清修工作，他指局方會一邊進行採集，一邊在館內展出合適樣本。對於坊間有聲音關注本港能否發展「恐龍經濟」、「化石經濟」，蔣就表示目前的首要工作是做好科研、化石挖掘以及「講好香港古生態故事」，期望日後可以與專家合作，舉辦座談會，甚至推出符合香港特色的旅遊安排。

倡講好香港古生態故事 旅遊促進會總幹事崔定邦就認為，目前恐龍化石仍未全部挖出，要真正靠化石帶動旅遊，要待相關部門舉行穩定、長期的展覽或相關活動，短期內可以先着眼於大熊貓經濟。他又指，雖然內地不少地方均有出土恐龍化石，但今次發現恐龍化石的赤洲屬新界東北地質公園，除了有化石會為該處增加故事、內容外，該公園本身亦是世界級的地質公園，相信仍有一定吸引力。