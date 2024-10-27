醫健：伶牙俐齒：牙醫課程培訓重質重量 一年實習增實戰經驗

香港大學開放日吸引眾多準大學生和家長們到臨大學校園，參加各場大學課程的入學講座，為大學選科作好最充足的準備。香港大學牙醫學院亦舉辦了三場入學講座介紹牙醫本科課程。

牙醫本科六年課程，當然不單止要認識那幾十隻牙齒的知識，人體的生理、醫學的病理、藥理等都是課程所涵蓋的。同學們於三年級起亦開始進行為期四年密集式臨床培訓。學生學習理論後再在模擬實驗室的假人頭練習各種臨床技術，如補牙、杜牙根、拔牙，然後便會在牙醫導師和教授指導下為真實病人進行各式各樣的牙科治療。在牙醫課程內，讀書固然重要，但手藝、專注力、抗壓力、與病人溝通的技巧和同理心亦決一不可。

香港大學牙醫本科課程內臨床培訓年期冠絕全球，相比起世界其他有名的牙醫學府一般一至三年臨床訓練，香港牙醫學生有更多時間和機會去接觸和治療病人。經過一年多與香港牙醫管理委員會緊密的溝通，學院亦正進一步優化課程內容，更加重質又重量，以確保牙醫學生有更全面的發展。另外，新加設畢業後一年實習年期，可望提升牙醫畢業生的實戰經驗，使他們成為更加成熟紮實的牙醫為廣大市民服務。

近年牙醫課程算是熱門的科目，收生成績頗高，學弟妹皆非常優秀，聰明伶俐。除成績外，亦有不少同學透過大學入學的特別計劃入讀牙醫課程，如精英運動員計劃 （Sports Scholarship Scheme） 和多元卓越獎學金 （Multi-faceted Excellence Scholarship），都是認同學生除學術外其他方面的成就，如體育、藝術和領導才能。剛剛一屆亦有五名同學透過學校推薦直接錄取計劃 （School Nominations Direct Admission Scheme, SNDAS） 入讀課程，成為我們的一分子。

聽過很多同學們的分享，牙醫課程雖然繁重，課堂為病人提供治療的壓力也不少，但是見證自己的付出能夠為病人帶來實際的效果，那份成功感非筆墨所能形容，亦是他們努力學習的原動力。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授暨新生遴選委員梁耀殷