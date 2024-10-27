「1+」機制迄逾200新藥欲申請

【本報訊】衞生署日前公布「1+」機制擴至所有新藥安排的措施將於下月1日起實施，衞生官員昨日表示，「1+」審批機制由去年11月開始至今，已有逾80間藥廠共200多款藥物有意申請，其中5款藥於短時間內通過審批，第一款獲審批治療結腸癌的標靶藥已進入專科藥物名冊，病人使用藥物毋須通過繁複程序，亦可以醫管局標準收費使用，價錢將減低約三成。

當局強調不為加新藥「放水」 「1+」審批機制於去年11月1日推出，原本只用於加快嚴重疾病及罕見病藥物批許，本周五（11月1日）開始擴至所有新藥。官員指，「1+」機制擴大後會包涵疫苗或先進療法製品，例如細胞治療，以至基因治療，希望通過機制鼓勵更多的新藥、先進療法在香港得到應用。他強調，擴大審批機制可令病人得益，重申審批機制一直注意質量、安全及效果，而藥劑業及毒藥管理局亦會根據本地臨床數據評核，再作出批准，強調不會為加新藥而「放水」。

過往「第二層審批」較保守安全，採較積極的審批制度有助加快藥物供應，市面上有更多選擇後，藥物價格亦會降低。有關機制亦可轉化成為產業經濟，配合大灣區龐大市場，吸引內地生物醫藥企業來港。

另外，《施政報告》提到要全面審視醫療體系的定位及目標，改革醫管局、衞生署及基層醫療署的分工。官員就表示，隨着本港人口老化及醫療科技進步，醫療方面是時候進行較大程度的改革。政府新設的基層醫療署可以提供更多的慢病管理等工作，分擔衞生署的治療工作，形容新改革是大工程，必須盡早處理。