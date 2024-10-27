策略定位 新醫學院或研生物醫藥

【本報訊】本地醫療人手短缺，政府在新一份《施政報告》中提到將籌建本港第3所醫學院，新成立的「籌備新醫學院工作組」已於日前舉行首個會議。身為工作組聯席主席的醫務衞生官員就指，新醫學院會以「錯位發展」策略，例如向生物醫藥等方向發展。

冀明年底前決定獲選大學 他強調，不希望新醫學院的定位與現有兩間醫學院重複，導致師資、收生、培訓資源等要「爭食」，導致水準下降。他表示，工作組會嚴謹地制訂標準，要求有意開設醫學院的大學提交建議書，確保資源用得其所，目標明年底前有決定。

另外，對於政府有意調整公營醫療收費，該名官員指出，現時97%醫療成本由政府承擔，在人口老化、醫療科技進步的情況下，開支亦日益增加，以目前的收費水平難以維持。他表示，公私營醫療服務應該平衡，更理想是為病人提供選擇，惟政府擔心現時公私營愈趨兩極，一邊變成「睇病貴」，另一邊變成「睇病難」，令病人沒有選擇，故希望能透過收費，避免這種情況出現。