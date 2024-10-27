實習醫生鼻胃喉插錯位頻生 月底前將完成培訓

半年兩爆錯判X光片 病人受禍連 公院半年內連爆兩宗發生實習醫生錯判X光片，導致插錯鼻胃喉事故。醫管局昨日表示，已全面檢視實習醫生審視鼻胃喉X光影像的工作流程，本月中推出培訓課程，加強實習醫生審視鼻胃喉X光影像的培訓，至今大部分實習醫生已完成培訓，而餘下小部分未參與培訓的實習醫生亦將於本月底前完成。局方發言人表示，為確保實習醫生掌握正確判斷鼻胃喉X光影像的技巧，所有在局方醫院工作的實習醫生均需參與培訓。身為醫生的議員林哲玄就指出，今次局方將鼻胃喉X光片培訓「規範化」，而且培訓中包括對閱讀X光片的考核，有助避免同類事故重演。

醫管局聲明中表示，在實習醫生完成培訓並通過評核之前，他們審視的鼻胃喉X光影像均需再交由較資深的醫生確認。醫管局又透過內部通訊，提醒所有醫護人員正確判斷鼻胃喉X光影像需注意的事項，包括鼻胃喉有否被錯誤置入支氣管、能否清晰觀察喉管末端、喉管有否捲曲等。該局會繼續加強實習醫生職前及在職培訓，亦會定期推出課程及內部通訊，協助醫護重溫執行不同程序需要注意的事項。

今年6月，伊利沙伯醫院爆出插錯鼻胃喉事故。一名61歲四肢癱瘓的男病人置換鼻胃喉，惟兩日後發現誤將喉管插到支氣管，期間數次輸注營養奶，導致病人情況危殆。根源分析委員會調查後發出報告，指事故成因之一為負責查看X光片的實習醫生經驗不足，未能判斷出鼻胃喉未有插到正確位置，建議醫管局加強對實習醫生的培訓。

促設管理層問責制度 數月後，本月10日另一所公營醫院東區醫院再爆有一名76歲吞嚥困難的男病人，懷疑被醫護人員錯將鼻胃喉插入肺部支氣管。當時人員按程序以X光檢查，嘗試確認喉管位置，並且交由實習醫生作檢查，惟該名實習醫生查看後仍指示護士餵藥，導致藥物輸注到支氣管，病人其後被送往深切治療部留醫。

對於公院接連發生類似事故，醫務衞生官員日前就表示，兩宗事故均涉及實習醫生操作和判斷錯誤，反映不單單是個別事件或個人問題，而是系統上出現問題，醫管局正進行系統性檢討。林哲玄是「公立醫院系統管理檢討委員會」一員，他提到委員會早前已交一份百多頁的報告，其中指出公院人手不足而導致事故出現，亦要求制訂管理層問責制度，並改善公院前線及高層的雙向溝通，避免前線人員因部門文化、工作環境而不敢提出問題等建議。