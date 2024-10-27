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馬國抵港 女子揭藏冰毒就逮

海關檢獲的懷疑冰毒。 海關檢獲的懷疑冰毒。
海關檢獲的懷疑冰毒。
【本報訊】上周四（24日），一名29歲女旅客乘搭飛機，由馬來西亞檳城飛抵香港國際機場，香港海關人員替其清關時，在其寄艙行李箱的夾層中，檢獲約4公斤懷疑冰毒，初步估計市值約220萬元。海關經初步調查後，隨即拘捕該名旅客，並把她帶走調查。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。
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